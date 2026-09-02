Медведев заплаши Германия с удари в Берлин, продължи и с лидерите на ЕС: Често пътувате с влак до Киев

"Изфабрикуван акт на саботаж е най-слабата форма на наказание за греховете им. Заслужават директен удар по всички германски производствени мощности за военно оборудване. И е много вероятно и по няколко други места в Берлин (...). Всеки терор има спонсори. В момента това са ръководителите на западните държави, предимно европейски. И те често пътуват до Киев с влак". Това е част от поредната закана на Дмитрий Медведев, бивш руски президент и бивш руски премиер, настоящ зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация.

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Медведев избълва заканата си в официалния си канал в Телеграм. Използваният език и поведението са типични за него, особено откакто родината му нападна Украйна. Ясно е, че той отговаря на официалното обвинение от германска страна към Русия, че тя е опитала да взриви с дрон украински самолет в Лайпциг. Летището там е един от големите транспортни хъбове на НАТО в Европа.

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Основанието сега Медведев да говори за терор срещу Русия е предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски, че щом Путинова Русия над 4,5 години с ракети, авиобомби и дронове не позволява граждански полети в небето над Украйна, то е и Украйна ще почне да действа така по отношение на руското небе. Очаквано от него, Медведев не обелва и дума за безбройните руски военни престъпления в Украйна, много от които се дължат на руски въздушни удари - ОЩЕ: Зеленски с предупреждение: Руското въздушно пространство на практика ще бъде затворено (ВИДЕО)

Източник: Дмитрий Медведев/Telegram