Запорираха сметките и автомобилите на "Капитолия" (СНИМКИ)

"Запорирахме сметките и автомобилите на "Капитолия" и запечатахме обекта". Това написа столичният кмет Васил Терзиев в своята Facebook страница. "Стъпка по стъпка връщаме справедливостта там, където с години общественият интерес е отстъпвал пред частния. Няма бързи решения за проблеми, трупани десетилетия. Има последователна работа, законови действия и постоянство, докато върнем на София това, което принадлежи на софиянци", написа още той.

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Днес са били връчени съдебните книжа и от Столична община са пристъпили към изпълнение на обезпечителна заповед, издадена от Софийския градски съд. По думите на кмета съдът е разрешил запор на банковите сметки на дружеството, което оперира "Капитолия", запор на автомобилите в имота и запечатване на обекта със спиране на търговската дейност. Мерките обезпечават бъдещ иск на Столична община за 142 044 евро за неправомерно ползване на общинския терен.

Поредна стъпка в един дълъг казус

"Това е поредната стъпка в един дълъг казус. През 2025 г. съдът окончателно потвърди заповедта за премахване на незаконните конструкции и ние я изпълнихме. През юли тази година беше направен опит да бъдат премахнати огражденията около обекта. Съдът отхвърли това искане и потвърди правното основание за действията ни", припомня Терзиев в публикацията си и добавя: "Близо три десетилетия криворазбран преход и безконтролно разпореждане с апетитни имоти оставиха на София десетки тежки казуси. Днес разплитането на това "наследство" изисква време, съдебни битки и много упоритост. "Капитолия" е един от тях. И няма да се откажем от нито един имот, за който имаме основание да защитим правото на София и на софиянци".

Терзиев припомня, че подобни са били действията на общината и с незаконния палат край язовир "Искър", с незаконната постройка край езерото в Борисовата градина, с незаконния обект, който пречеше на изграждането на бул. "Тодор Каблешков", с десетки незаконни сметища и с други по-малко видими, но също толкова незаконни случаи. "Всеки от тези казуси е различен, но принципът е един: общинската собственост принадлежи на софиянци и ще я защитаваме докрай", завършва кметът на столицата.

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