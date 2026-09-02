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Инцидент в Германия: Мистериозен взрив на жп гара

02 септември 2026, 9:49 часа 219 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages.com
Инцидент в Германия: Мистериозен взрив на жп гара

Неидентифициран обект се е взривил на жп гара в южния германски град Аугсбург рано тази сутрин, като двама души са получили леки наранявания в резултат на експлозията, съобщи местната полиция.

Сградата на гарата и един от коловозите са затворени. Движението по Коловоз 1 в момента е спряно. Железопътното обслужване е нарушено, но движението по останалите коловози се осъществява. Според полицията пътният трафик и общественият транспорт в района около гарата също са засегнати.

Съобщава се, че прозорците са били изпочупени от експлозията.

 

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Все още няма информация относно обстоятелствата около инцидента и причината за взрива.

Части от гарата бяха затворени, докато полицията продължава да разследва инцидента. Службата на държавната криминална полиция (LKA) е на място с робот за обезвреждане на взривни вещества, съобщи вестник „Аугсбургер Алгемайне“ .

Полицията е реагирала на инцидента около 5:00 часа сутринта местно време.

Аугсбург е регионален транспортен център на около 55 километра западно от Мюнхен.

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жп гара експлозия Аугсбург взрив
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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