Мъчителна смърт: Куче умря на Летище "Васил Левски", оставено в клетка на пистата

Куче е починало, след като е било оставено в клетка на пистата на Летище "Васил Левски" за неопределен период от време. За това става ясно от публикация на режисьора и художник Владимир Тодоров в социалните мрежи. Той пише, че кучето Нептун е собственост на племенника на световноизвестния художник Христо Явашев - Кристо, и е починало докато чака да бъде качено на самолет. По думите на Тодоров и друг път животното е било оставяно над час на 40 градуса в клетка на летището, но тогава е оцеляло.

"Нептун няма да го върнем, но вие бял ден няма да видите. Ще бъдете съдени, публично изобличавани, подигравани, докато не се научите как се транспортират животни", пише още той. "Нептун не беше мое куче. Нептун беше кучето на Владо Явашев. Но го чувствах като свой. Не си спомням да съм изпитвал такава близост към животно. Дори към собственото си куче и след това към котките си", разказва Тодоров.

Разследване и поемане на отговорност

По темата коментира и Теодор Ушев, който пише: "Убийството на кучето на Владо Явашев, Нептун, от служителите, отговорни за грижата за животинките, превозвани със самолет на Софийското летище трябва да бъде разследвано и отговорните (каквито със сигурност има) да си понесат заслуженото. Още повече, че има множество оплаквания за небрежно отношение и системно неглижиране на сигналите." Според потребители в социалните мрежи обаче няма как да се стигне до съд, тъй като случаят не попада в Наказателния кодекст като престъпление от общ характер, тъй като най-вероятно не става дума за умишлено убийство на куче, както е записано в НК.