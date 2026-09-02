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Избраха "наследника" на Лионел Меси в националния отбор на Аржентина

02 септември 2026, 16:18 часа 829 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Избраха "наследника" на Лионел Меси в националния отбор на Аржентина

Преди дни Лионел Меси обяви, че слага край на международната си кариера. Отсъствието му ще отвори празнина в националния отбор, която ще бъде запълнена много трудно. След 207 мача с фланелката на Аржентина той оставя след себе си феноменално наследство и фланелка с №10, която ще тежи много на следващия играч, който ще я носи след него и Диего Марадона преди това. Според информации от Аржентина този играч вече е определен - при едно конкретно условие.

Ето кой може да наследи емблематичния №10 в Аржентина

Според информация на аржентинското издание "ESPN", съдбата на емблематичния номер е свързана с бъдещето на главния треньор Лионел Скалони, който изведе Аржентина до триумф на Световното първенство в Катар през 2022 година и финал това лято на американска земя. 48-годишният специалист е начело на отбора от 2018 година и се очаква да договори условията по нов договор в следващите месеци. Ако сделката бъде сключена, фланелката с №10 на Меси ще бъде предадена на 21-годишния атакуващ полузащитник Нико Пас. Трябва да се отбележи, че според правилата на ФИФА федерациите нямат право да оттеглят даден номер от употреба.

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Нико Пас и Лионел Меси

Роден в Испания, но син на бивш аржентински национал, Пас е възпитаник на Реал Мадрид Кастиля, а през 2024 година премина към отбора от Серия А Комо, след като записа осем мача за първия отбор на испанския гранд. Той се счита от мнозина за един от най-обещаващите млади нападатели в европейския футбол - репутация, която си е заслужил, разгръщайки потенциала си под ръководството на главния треньор Сеск Фабрегас. Пас, който вече има 11 мача за Аржентина, е отбелязал 19 гола в Италия в 77 мача във всички турнири. 

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Креативната млада звезда е подходящ избор за тази роля, но няма съмнение, че тя е съпроводена с интензивно внимание и високи очаквания. В края на краищата, човекът, който освобождава фланелката с №10, е един от най-великите футболисти, които този спорт някога е познавал. В изявлението, с което обяви оттеглянето си, Меси заяви, че повече няма какво да даде на националния отбор и е време на направи път на "някои страхотни млади играчи, които заслужават да бъдат повикани."

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Лионел Меси Аржентина отбор Нико Пас
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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