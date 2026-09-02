"Трябва да се намесим рано": Властта в Италия е притеснена от руска намеса в изборите

Русия може да се опита да повлияе на парламентарните избори в Италия догодина, заяви днес италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от националната новинарска агенция АНСА и БТА. "Това е общ въпрос, който засяга целия Европейски съюз, но не може да се изключи възможността да има опити за влияние върху изборите в страните, където се произвеждат избори", заяви Таяни при пристигането си на неформалната среща на външните министри на ЕС в Уиклоу, Ирландия.

"Убеден съм, че това може да се случи, поради което трябва да се намесим рано", допълни италианският външен министър, който е и вицепремиер.

Пристигайки на срещата във формат "Гимних", Таяни беше попитан и за евентуалното използване на замразените руски активи в помощ на Украйна.

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Той заяви, че Италия не е против използването на руски активи, но има потенциални правни проблеми, подчертавайки, че ЕС и други международни форуми са обсъждали това многократно, но решението не е взето по правни причини. "По принцип не сме против, но трябва да видим дали има правни позиции да го направим", заяви Таяни по отношение на искането на някои държави за конфискация на замразените руски активи и използването им за Украйна.

"Въпросът винаги е бил, че може да има правни проблеми при намесата: обсъждали сме го многократно и решението не е взето именно поради тази причина, не от политическа, а от правна гледна точка", добави той.

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