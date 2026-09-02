Путин иска от Армения да избере: Или ЕС, или Евразия (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин заяви, че Армения трябва да вземе решение „по-скоро“ за присъединяване към Европейския съюз, добавяйки, че Москва се нуждае от яснота как да развива двустранните отношения, предимно икономически, предаде Анадолската агенция. Путин подчерта, че Армения има право да се стреми към членство в ЕС, но предупреди, че този ход може да създаде усложнения, включително за членството ѝ в Евразийския икономически съюз.

Разговаряйки с арменския премиер Никол Пашинян по време на среща в Бишкек в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, Путин заяви, че Русия остава основният търговски и икономически партньор на Армения, подчертайки, че двустранната търговия е достигнала 2,5 милиарда долара през 2026 г.

Той също така заяви, че БВП на Армения се е утроил от присъединяването ѝ към Евразийския икономически съюз, докато износът ѝ към блока се е увеличил десетократно.

Путин каза още, че Москва винаги е подкрепяла развитието на приятелски и взаимноизгодни отношения с Ереван, като подчерта, че Русия и Армения реализират редица съвместни проекти, включително в ядрения сектор, транспорта и цифровата икономика. ОЩЕ: След като го заплаши с украински сценарий, Путин честити рождения ден на арменския премиер с думата "приятел"

Putin demanded that Pashinyan make a choice over Armenia’s EU membership



“If Armenia passes a law to begin the process of joining another economic organization, that will mean leaving the EAEU. Ask the people what they want. They will make their choice — and we’ll close the… pic.twitter.com/lgawGonIyJ — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2026

Армения не иска да къса връзки с Русия

От своя страна Пашинян заяви, че Армения остава заинтересована от задълбочаване на връзките с Русия. Той добави, че решението на Армения от миналата година да приеме закон, с който да се даде старт на процеса на присъединяване към ЕС, не нарушава задълженията ѝ към Русия или Евразийския икономически съюз, и подчерта, че Ереван не е уведомил партньорите си за решение за напускане на блока. Пашинян уточни, че законът има за цел да даде на Армения и нейния народ алтернативи, а не да сигнализира за ход срещу Русия или Евразийския икономически съюз.

На Путин не му е достатъчен този отговор

Путин обаче подчерта, че приемането на закона на практика е равносилно на деклариране на намерение за напускане на Евразийския икономически съюз, тъй като членството в двата икономически блока е несъвместимо. Армения се стреми към по-тесни връзки с ЕС, като същевременно запазва членството си в Евразийския икономически съюз. Москва предупреди, че интеграцията в ЕС в крайна сметка би била несъвместима с участието на Армения в Евразийския икономически съюз и би могла да доведе до загуба на икономически преференции, свързани с блока. ОЩЕ: Армения изхвърли Русия от списъка си със стратегически партньори: Не може да се защитава, как ще брани нас?