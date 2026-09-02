Новак Джокович обяви много важна новина след кошмара на US Open

Новак Джокович предприе действия след болезнената загуба в първия кръг на US Open. Сърбинът пристигна в Ню Йорк с надеждата най-накрая да спечели рекордната си 25-а титла от Големия шлем. Мечтата му обаче се срина още на самия старт. 39-годишният Джокович претърпя загуба с 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6, от Мариано Навоне. Състоянието му обаче бе още по-притеснително от резултата. Той изпитваше очевидни проблеми по време на двубоя, като дори повръща няколко пъти, а към края се разплака.

Джокович ще участва на турнир за първи път от 11 години насам

Това беше първото отпадане на Джокович в първия кръг на US Open и от Големия шлем от Australian Open през 2006 година. След тази загуба се очаква 39-годишният тенисист да изпадне от Топ 10 за първи път от 2018 година насам. По тази причина той взе много важно решение. Часове след края на мача с Навоне сърбинът обяви участие на друг турнир. Феновете няма да трябва да чакат твърде дълго, преди да го видят отново на корта, защото името на Джокович се появи в списъците за участие на турнира от сериите АТП 500 в Пекин. Надпреварата в китайската столица ще започне на 30 септември.

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Това ще бъде първото участие на Джокович в Пекин от 11 години насам. Интересното е, че той никога не е губил мач в Пекин, където вдигна трофея през 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2015 година и има 29 победи там. Това ще бъде и първият му турнир под нивото на Мастърс 1000 или Голям шлем през 2026 година, както и първият път, в който той участва в турнир от серията АТП 500 от февруари миналата година насам. Яник Синер, Александър Зверев, Феликс Оже-Алиасим и Флавио Коболи също са подали заявка за участие в китайската столица.

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