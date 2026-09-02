Навлизане на медии от Сърбия: Македонската опозиция говори за медиен мрак и "Сръбски свят" (ВИДЕО)

Целта на навлизането на сръбски медии в Македония е установяване на медиен мрак и контрол върху медиите от един център, предупреди президентът на СДСМ Венко Филипче в отговор на журналистически въпрос, предаде македонската медия "Во Центар". Лидерът на македонската опозиция заяви, че разпространението на сръбското влияние и сръбският свят не го твърди той, а Европейският парламент в свлоя последен доклад за Северна Македония

"И не сега, а преди време. Преди няколко месеца. Ние просто сме свидетели на това и го подчертаваме, защото смятаме, че е част от сложната формула, поради която стоим тук. И сме напълно изолирани в ситуация, в която близо 40% от медиите се контролират от хора, близки до Орбан, защо сега трябва да позволяваме на останалите медии да поемат контрола, защото целта на навлизането на тези медии от Сърбия е медиен мрак“, подчерта Филипче.

Какво има предвид той?

Същественият въпрос според него е създаването на система, в която медиите ще бъдат контролирани от един център.

„Защото ще бъдат контролирани от един медиен център, нищо друго. Какво се случи с лиценза на Euronews? Хора, близки до ВМРО и Християн Мицковски, го взеха. Сега навлиза Alo Media. Така че това ще бъде пълен медиен мрак. Пълен медиен мрак. Откъде идват тези пари? Не е ли това вход към сръбския свят и Алта Банк?“, попита Филипче. Той заяви, че СДСМ ще продължи да следи внимателно тези процеси и ще реагира на всяка нова информация. „Ще следим ситуацията и естествено ще се намесим, ще действаме в съответствие с новата информация, която се появява. Ще водим тази битка срещу тази изолация на страната, водена от това непопулярно правителство. И ще спечелим. Гражданите, народът, ще спечели“, каза президентът на СДСМ Венко Филипче. ОЩЕ: Докато църквата разширява пропагандата си: Вучич стяга армията за „отговор на агресия“