Спорт:

Навлизане на медии от Сърбия: Македонската опозиция говори за медиен мрак и "Сръбски свят" (ВИДЕО)

02 септември 2026, 16:11 часа 743 прочитания 0 коментара

Целта на навлизането на сръбски медии в Македония е установяване на медиен мрак и контрол върху медиите от един център, предупреди президентът на СДСМ Венко Филипче в отговор на журналистически въпрос, предаде македонската медия "Во Центар". Лидерът на македонската опозиция заяви, че разпространението на сръбското влияние и сръбският свят не го твърди той, а Европейският парламент в свлоя последен доклад за Северна Македония

"И не сега, а преди време. Преди няколко месеца. Ние просто сме свидетели на това и го подчертаваме, защото смятаме, че е част от сложната формула, поради която стоим тук. И сме напълно изолирани в ситуация, в която близо 40% от медиите се контролират от хора, близки до Орбан, защо сега трябва да позволяваме на останалите медии да поемат контрола, защото целта на навлизането на тези медии от Сърбия е медиен мрак“, подчерта Филипче.

Какво има предвид той?

Същественият въпрос според него е създаването на система, в която медиите ще бъдат контролирани от един център.

„Защото ще бъдат контролирани от един медиен център, нищо друго. Какво се случи с лиценза на Euronews? Хора, близки до ВМРО и Християн Мицковски, го взеха. Сега навлиза Alo Media. Така че това ще бъде пълен медиен мрак. Пълен медиен мрак. Откъде идват тези пари? Не е ли това вход към сръбския свят и Алта Банк?“, попита Филипче. Той заяви, че СДСМ ще продължи да следи внимателно тези процеси и ще реагира на всяка нова информация. „Ще следим ситуацията и естествено ще се намесим, ще действаме в съответствие с новата информация, която се появява. Ще водим тази битка срещу тази изолация на страната, водена от това непопулярно правителство. И ще спечелим. Гражданите, народът, ще спечели“, каза президентът на СДСМ Венко Филипче. ОЩЕ: Докато църквата разширява пропагандата си: Вучич стяга армията за „отговор на агресия“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
СДСМ Християн Мицкоски Северна Македония Венко Филипче сръбски свят сръбско влияние македонски медии
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес