Трагедия с мигранти на река Сава (ВИДЕО)

Голяма група мигранти загина рано тази сутрин на река Сава. Те се опитвали да прекосят реката с лодка. Според последната информация на лодката е имало общо 13 души. Инцидентът станал между Самостан и бившата Броджанка в Славонски Брод в Хърватия. Командирът на пожарната служба на Славонски Брод заяви пред Hina, че трима души са загинали. Полицията съобщи, че гражданин на Босна и Херцеговина, който е прекарвал контрабанда на мигранти през река Сава, е под наблюдение, предаде хърватската медия "Индекс".

Има и спасени

Все пак властите са успели да извадят осем живи мигранти от река Сава. Ранените мигранти бяха откарани в болница с линейка, съобщи в четвъртък пред Hina командирът на пожарната служба в Славонски Брод Иван Вулета.

„Тази сутрин в 5:38 ч. получихме съобщение от линейката, че мигранти са се преобърнали и удавили в река Сава. Излязохме с две пожарни коли и пожарна лодка. Имаше 11 мигранти, осем бяха извадени живи, а трима мъртви“, каза пред Hina Иван Вулета, командир на пожарната служба на Славонски Брод.

„Няколко души бяха извадени и според текущата информация единият е починал, а другият е получцил реанимационна помощ. Останалите са били хипотермични и са изпратени в болница за лечение", каза Ката Нуич пред Infopix.