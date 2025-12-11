Лайфстайл:

Маскирани нахлули в къщата на бившия мениджър на Шумахер – вързали го, били го и опразнили няколко сейфа

11 декември 2025, 11:14 часа 158 прочитания 0 коментара
Маскирани нахлули в къщата на бившия мениджър на Шумахер – вързали го, били го и опразнили няколко сейфа

Бившият мениджър на легендата на Формула 1 Михаел ШумахерВили Вебер е станал жертва на дръзко посегателство. 83-годшният импресарио е бил ограбен докато вечеря в своята вила край Щутгарт. Това разкри самият той пред германските медии. Вебер сподели, че трима маскирани са нахлули в дома му, вързали са го, били са го, а след това са опразнили няколко сейфа, които са били пълни със скъпоценности.

Жената на Вебер и икономката също са били в къщата

Вебер обясни, че по време на дръзкия обир в къщата са били още неговата съпруга и икономката. Двете жени обаче са останали шокирани от случилото се и са звъннали в полицията близо час, след като крадците са напуснали дома на мениджъра. Извършителите все още не са арестувани от полицията, но униформените предполагат, че това не е първият им подобен удар. През септември по идентичен начин бе ограбена друга къща на възрастна двойка край Щутгарт.

Стойността на откраднатите вещи 

Самият Вили Вебер не може да определи с точност стойността на откраднатите скъпоценности и бижута. Според различни информации извършителите са задигнали пари в брой и множество бижута, които са на стойност няколко стотин хиляди евро. Мениджърът обаче смята, че откраднатите вещи са оценени на около 1 милион евро.

ОЩЕ: "Не мисля, че ще видим Михаел отново": Приятел на Шумахер говори за 7-кратния шампион

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Обир Формула 1 Михаел Шумахер Грабеж
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес