Маскирани нахлули в къщата на бившия мениджър на Шумахер – вързали го, били го и опразнили няколко сейфа

Бившият мениджър на легендата на Формула 1 Михаел Шумахер – Вили Вебер е станал жертва на дръзко посегателство. 83-годшният импресарио е бил ограбен докато вечеря в своята вила край Щутгарт. Това разкри самият той пред германските медии. Вебер сподели, че трима маскирани са нахлули в дома му, вързали са го, били са го, а след това са опразнили няколко сейфа, които са били пълни със скъпоценности.

Жената на Вебер и икономката също са били в къщата

Вебер обясни, че по време на дръзкия обир в къщата са били още неговата съпруга и икономката. Двете жени обаче са останали шокирани от случилото се и са звъннали в полицията близо час, след като крадците са напуснали дома на мениджъра. Извършителите все още не са арестувани от полицията, но униформените предполагат, че това не е първият им подобен удар. През септември по идентичен начин бе ограбена друга къща на възрастна двойка край Щутгарт.

Drei Männer sollen in die Villa von Willi Weber eingedrungen sein, ihn gefesselt und die Tresore geplündert haben. Was steckt hinter dem Überfall? https://t.co/RDzSWHE2o9 — stern (@sternde) December 10, 2025

Стойността на откраднатите вещи

Самият Вили Вебер не може да определи с точност стойността на откраднатите скъпоценности и бижута. Според различни информации извършителите са задигнали пари в брой и множество бижута, които са на стойност няколко стотин хиляди евро. Мениджърът обаче смята, че откраднатите вещи са оценени на около 1 милион евро.

ОЩЕ: "Не мисля, че ще видим Михаел отново": Приятел на Шумахер говори за 7-кратния шампион