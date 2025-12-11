Кипър се приближава все повече към Шенген

Кипър преминава през последен кръг от оценки от екип от около 25 оценители на Европейската комисия, тъй като страната се стреми да се присъедини към Шенгенското пространство. Делегацията включва експерти от няколко държави членки на ЕС, както и полицейски служители и представители на Frontex, предаде гръцкото издание Kathimerini. Екипът извършва последния набор от проверки, необходими за установяване дали Кипър е изпълнил задълженията си съгласно достиженията на правото от Шенген и е въвел необходимите структури за сигурност.

За какво следяха експертите?

Според наличната информация, оценителите преглеждат оперативните и полицейските системи на страната, рамката за вътрешна сигурност и мерките, свързани със защитата на личните данни и правата на човека. Те също така разглеждат процедурите в рамките на заместник-министъра на миграцията. Поради обхвата на прегледа, екипът посети независими държавни органи, включително Службата на комисаря по защита на личните данни и Службата на комисаря по администрация и права на човека, за да оцени съответствието със стандартите на ЕС за прозрачност, управление и основни права.

Мисията се завърна на острова във вторник и продължи в сряда със специализирани инспекции, фокусирани върху завръщането на чуждестранни граждани в страната им. ОЩЕ: За да не закъсат в задръстванията: ЕС представи военния Шенген