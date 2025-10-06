Самоубил се заради нервен срив: Бившият издател на "Правда" почина под прозорците на апартамента си

Бившият ръководител на издателство "Преса" (бившата "Правда") Вячеслав Леонтиев е бил намерен мъртъв край дома си в Москва на 4 октомври. Предварителните доклади на полицейските органи сочат, че смъртта е настъпила поради "самоубийство заради нервен срив", съобщава ТАСС, позовавайки се на източник, като се смята, че той е скочил от прозореца на апартамента си. По трупа на 87-годишния Леонтиев не са открити криминални следи от насилствени действия.

Според "Московский комсомолец" Леонтиев "е преживял много трудни изпитания" през последните месеци, включително заради влошено здравословно състояние на съпругата му. Тя е претърпяла тежко падане и е била хоспитализирана с "масивен хематом на лицето". По-късно се изяснило, че тя има дълбока венозна тромбоза, поради което била оставена в болница за лечение в продължение на месец. Според изданието Леонтиев се е чувствал зле покрай болестта на жена си.

Според вестника по-рано същия ден Леонтиев е получил и инфаркт и дъщеря му поискала да извика линейка, но той не ѝ позволил. По-късно бил открит в безсъзнание недалеч от входа на жилищната сграда. Лекарите се опитали да го спасят, но безуспешно.

Леонтиев починал "в ръцете на медиците под прозорците на апартамента си", добавя руският ежедневник.

