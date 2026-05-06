Кога скърцането на спирачките трябва да ви притеснява

Скърцане по време на спиране не винаги означава незабавна повреда, но не може да бъде игнорирана. Най-често звукът се появява при коли с дискови спирачки при леко забавяне при ниска скорост – и се среща дори при нови коли.

Когато водачът натисне педала, налягането на спирачната течност притиска накладките към диска. Поради триене и вибрации може да се появи характерен високочестотен звук. Понякога причината е проста: мръсотия по елементите на спирачната система, окислени водачи на спирачните апарати или ръжда след дълъг престой на едно място. Това е особено често при коли, които рядко карат или прекарват нощта на открито при влажно време.

По-неприятен сценарий е износването на частите. Ако подложките не се сменят твърде дълго, започват да скърцат, а в екстремни случаи работният слой почти напълно се износва. Тогава не само звукът страда: износените накладки бързо повреждат спирачните дискове, а ремонтите стават забележимо по-скъпи. Прегряването също има подобен ефект – след бързо шофиране по магистралата или често рязко спиране в града, накладките могат да вибрират и да издават шум.

Възможно е и скърцане при новите спирачки. Понякога е виновна конструкцията на накладките - например, при липса на прорези за компенсиране на вибрациите. Има и друга причина: по време на подмяна апаратът е зле почистен, старите дискове са оставени, водачите е са смазани или са поставени нови накладки върху дисковете.

Почистването на спирачния механизъм със специални химикали, смазването на водачите и поставянето на плочи против скърцане понякога помагат за премахване на шума. Но ако шумът се върне, трябва да проверите подложките, дисковете, апаратите, шублерите, водачите и буталата. Без повдигане или поне нормален достъп, някои от проблемите не могат да се видят: корозията и вкисването могат да се скрият вътре в механизма.

Практическият извод е прост: ако спирачките започнат да пищят постоянно, особено след загряване или при всяко леко натискане, по-добре е да не чакате планирана поддръжка. Най-евтиният сценарий е почистването и смазването на апаратите, докато най-скъпият е, когато поради продължителна проверка ще трябва да смените не само накладките, но и спирачните дискове.