Производител на прахосмукачки предизвика Bugatti

Китайският Dreame, доскоро известен главно с прахосмукачките, продължава неочакваната си офанзива срещу автомобилната индустрия. Компанията представи бюджетен седан под марката Star Motor – с външен вид, в който лесно се разпознават елементи от Bugatti Chiron, Ferrari Purosangue и малко Rolls-Royce.

Star Motor е една от трите автомобилни подбрандове на Dreame заедно с Nebula Next и Kosmera. Новият седан дебютира през февруари заедно с SUV моделите T08 и T08L, подобни на Dongfeng M817 и M917, както и луксозния D09, който очевидно е вдъхновен от Rolls-Royce Cullinan. Сега е ред на по-нисък, но по-впечатляващ модел.

Предната част на седана получава масивна решетка, широки въздухозаборници и тесни LED фарове. По отношение на общия силует колата наподобява смесица от хиперкар и кросоувър: от Bugatti има характерна „маска“, от Ferrari Purosangue – усещането за разтегната спортна каросерия с висока седалка.

Основният детайл отстрани са задните врати, които се отварят срещу посоката на движение. Това решение обикновено се свързва с Rolls-Royce, но Dreame отива по-далеч: концепцията няма централна колона. Когато и двете врати са отворени, има едно голямо отваряне, като при някои скъпи коли. Твърди се, че подобна схема ще бъде подготвена и за други бъдещи модели.

Dreame бързо привлича внимание заради разпознаваемите си образи, но прекалено директното заемане може да му се отрази, особено когато се навлиза извън Китай. За купувачите този дизайн изглежда впечатляващо, но истинската стойност ще се появи едва след разкриването на платформата, моторите, батерията и цената.

Dreame обещава да покаже почти серийна версия на седана през септември на автомобилното изложение в Ченгду. Там ще стане ясно дали това е просто ярка концепция за шума в социалните мрежи или приложение за истински евтин фастбек с необичайна схема на врати.