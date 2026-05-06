Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Световен шампион с откровение за допинг скандала: “Мислех да се откажа! Има дни, в които нищо не се случва“

06 май 2026, 10:59 часа 481 прочитания 0 коментара
Снимка: Guliver/GettyImages
Световен шампион с откровение за допинг скандала: “Мислех да се откажа! Има дни, в които нищо не се случва“

Дългогодишната звезда на Ювентус и Манчестър Юнайтед и световен шампион с Франция от Мондиал 2018 Пол Погба даде интервю, в което беше откровен до болка, когато разказваше за всичко, през което е преминал покрай наказанието му за използване на допинг. След период на приливи и отливи в Манчестър Юнайтед той се завърна в клуба, който му отвори вратите към големия футбол – Ювентус. Но контузиите провалиха втория му период, който приключи след допинг скандала.

Пол Погба: “Ще играя ли отново футбол?“

Ето какво каза Пол Погба: “Честно казано, имаше моменти, в които си казвах: „Стига толкова, писна ми“. Дългото отсъствие от терените е докарало французина до състояние на постоянна тревожност. Той сподели, че си е задавал въпроси като “Ще се върна ли? Ще играя ли отново футбол? Ще намеря ли отбор? Ще мога ли да се върна към най-добрата си форма?“

Още: Манчестър Юнайтед шокира с решението да извади една от звездите си от състава по безпрецедентна причина

Пол Погба

“Има дни, в които нищо не се случва“

Погба каза и кои хора са му били най-голяма опора в трудния момент: “Приятелите, семейството и близките ми помогнаха, а след това и феновете, когато виждам съобщенията в социалните мрежи и аплодисментите по стадионите сега. Така че не мога да спра дотук. Нямате представа колко пъти жена ми ми е казвала: „Хайде, отивай да тренираш“. Има дни, в които нищо не се случва, нямаш обаждания, не знаеш накъде отиваш и се чудиш защо изобщо тренираш“. В момента Погба играе за френския Монако, като от началото на сезона е изиграл 6 мача. Малкото му игрово време отново се дължи на контузии.

Още: След скандален гол Юнайтед "ограби" Ливърпул в 5-голов трилър във Висшата лига

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Монако Ювентус Манчестър Юнайтед Франция отбор Пол Погба
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес