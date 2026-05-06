Световен шампион с откровение за допинг скандала: “Мислех да се откажа! Има дни, в които нищо не се случва“

Дългогодишната звезда на Ювентус и Манчестър Юнайтед и световен шампион с Франция от Мондиал 2018 Пол Погба даде интервю, в което беше откровен до болка, когато разказваше за всичко, през което е преминал покрай наказанието му за използване на допинг. След период на приливи и отливи в Манчестър Юнайтед той се завърна в клуба, който му отвори вратите към големия футбол – Ювентус. Но контузиите провалиха втория му период, който приключи след допинг скандала.

Пол Погба: “Ще играя ли отново футбол?“

Ето какво каза Пол Погба: “Честно казано, имаше моменти, в които си казвах: „Стига толкова, писна ми“. Дългото отсъствие от терените е докарало французина до състояние на постоянна тревожност. Той сподели, че си е задавал въпроси като “Ще се върна ли? Ще играя ли отново футбол? Ще намеря ли отбор? Ще мога ли да се върна към най-добрата си форма?“

Още: Манчестър Юнайтед шокира с решението да извади една от звездите си от състава по безпрецедентна причина

“Има дни, в които нищо не се случва“

Погба каза и кои хора са му били най-голяма опора в трудния момент: “Приятелите, семейството и близките ми помогнаха, а след това и феновете, когато виждам съобщенията в социалните мрежи и аплодисментите по стадионите сега. Така че не мога да спра дотук. Нямате представа колко пъти жена ми ми е казвала: „Хайде, отивай да тренираш“. Има дни, в които нищо не се случва, нямаш обаждания, не знаеш накъде отиваш и се чудиш защо изобщо тренираш“. В момента Погба играе за френския Монако, като от началото на сезона е изиграл 6 мача. Малкото му игрово време отново се дължи на контузии.

Още: След скандален гол Юнайтед "ограби" Ливърпул в 5-голов трилър във Висшата лига