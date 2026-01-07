САЩ завладяват Гренландия. Третата световна война ще е с роботи, дронове и концентрационни лагери под контрола на ИИ

Третата световна война е на прага и на практика е неизбежна. Това ще бъде дигитална война, която ще се води с дронове и бойни роботи, и в нея ще има концентрационни лагери, в които наблюдението ще се извършва от изкуствен интелект. Това пише известната украинска доброволка и военнослужеща Мария Берлинска, директор на "Центъра за подкрепа на въздушното разузнаване", който организира курсове за управление на военни дронове още от 2015 г., както и основател на "Невидимия батальон" - организация за правата на украинските военни във войната с Русия (от 2014 г.), правата на жените в украинската армия, рехабилитацията на ветерани от руско-украинската война и борбата срещу сексуалното насилие във Въоръжените сили на Украйна.

Ето какво пише тя в профила си във Facebook в коментар за последните събития:

"Активизираха се разговорите как САЩ ще завладеят Гренландия? Сигурна съм, че това ще се случи. Само въпрос на време е. В близкото бъдеще.

От 2022 г. насам многократно съм подчертавала публично: новият световен ред настъпи.

Светът повече никога няма да бъде същият. Колкото и да ни се иска психологически да се скрием в добрия стар свят. Него вече го няма, разпада се пред очите ни, от него останаха само отломки. И нашите спомени, които толкова си обичаме.

Съединените щати определено ще превземат Гренландия. Светът навлиза в ерата на големи технологични войни.

Третата световна война ще бъде дигитална. С армии от дронове, автономни бойни роботи и концентрационни лагери, контролирани от изкуствен интелект.

Да, звучи като футуристичен филм на ужасите, от който бихте искали да се събудите.

Но това е реалността и ние трябва да се подготвим за нея. Усъвършенствайте технологиите си, обновявайте ги непрекъснато. За да защитите хората, които обичате.

Най-ценната валута, с която разполагаме в момента, е времето."

Трите сценария за 2026 г.

В отделен пост на стената на Мария Берлинска са описани и трите сценария, които вижда за 2026 г.

1. Класическа Трета световна война, в която просто няма да има тил - защото дори на местата, където няма да се водят пълномащабни бойни действия, ще има саботажи и терористични атаки.

Който иска да оцелее, трябва да разбира от дронове, да познава топографията, основните стрелкови оръжия и да е готов да ги използва срещу врага.

2. Хибридна Трета световна война. Вероятността за нея е на практика 100%, защото тази война и в момента вече се води.

"Ресурсите на големите икономики в света вече се превръщат в боеприпаси. Само че населението на воюващите страни все още се опитва да отхвърли очевидното. Ще се появят все повече места на конфликти. Условният тил ще бъде на места, отдалечени от огъня, като Австралия, Великобритания, Канада. Ресурсите на икономическите съюзи ще бъдат вложени още повече в оръжия, пропаганда и борба с пропагандата. Терористичните атаки и провокации ще се увеличат."

И отново - който иска да оцелее, трябва да разбира от дронове, да познава топографията, основните стрелкови оръжия и да е готов да ги използва срещу врага.

3. Примирие, което ще продължи между 2-3 месеца и 2-3 години и ще даде време да се сформират резерви и да се възстановят загубите от военна техника. През този период населението може да се оттегли на относително безопасно разстояние, но след това неизбежно ще трябва да се изправи пред събитията от сценарий 1 или сценарий 2.

И отново, предупреждава тя, след като изтече примирието, ако искате да оцелеете, трябва да разбирате от дронове, да познавате топографията, основните стрелкови оръжия и да сте готови да ги използвате срещу врага.