Сателитни снимки: Какво поразиха украинските дронове в руския петролен завод "Атлас"?

На 29 ноември украински безпилотен самолет нанесе удар по петролната база „Атлас“ на "Росрезерв" в Ростовска област на Руската федерация. Сателитни снимки от 17 декември, публикувани от радио „Свобода“, показват, че при нападението са били повредени най-малко пет резервоара за гориво, което допълва щетите от предишния удар през август. Тогава предприятието в Каменски район отново беше мишена на украинците.

🚨 On November 29, a Ukrainian drone struck the Rosrezerv oil depot "Atlas" in Rostov region. Satellite images from December 17 published by Svoboda Radio show at least 5 fuel tanks were damaged in the attack, adding to the damage from a previous strike in August. pic.twitter.com/c2qHfqtSrs