Седемнайсет българи искат да са съдии в Общия съд на ЕС: Ето кандидатите (СПИСЪК)

Седемнайсет са кандидатите, подали документи за участие в националната процедура за избор на двама съдии в Общия съд на Европейския съюз, съобщават от Министерството на правосъдието на официалната си интернет страница. Срокът за заявяване на участие е бил до 24 април включително. Сред кандидатите има адвокати, съдии, преподаватели по право, като част от тях са служители в европейски институции - Европейската комисия и Европейския парламент, има и референдери (правни помощници) в Съда на ЕС.
Още: ЕК призова да се вземе решение за начало на преговорите с Украйна за присъединяване
Общият съд, който се състои от 54 съдии – по двама от държава-членка, разглежда всички дела, по които частни лица, дружества или организации оспорват актове или решения на органи на ЕС, както и жалби на държави членки срещу ЕК. Общият съд се произнася и по преюдициални запитвания, свързани с ДДС, мита, акцизи, обезщетение на пътниците и др.
Кои са кандидатствали
Ето пълен списък с всички седемнайсет специалисти, които са кандидатствали, публикуван в реда, в който са поместени имената им и в сайта на Министерството на правосъдието:
- Цветелина Георгиева
- Иван Стойнев
- Николай Ангелов
- Гинка Тодорова
- Юлия Тодорова
- Атанас Попов
- Марияна Кънчева
- Мария Михалева
- Димитър Стефанов
- Екатерина Русева
- Орлин Денков
- Катерина Йочева
- Петър Циментаров
- Радостина Стефанова
- Пламен Борисов
- Деян Русанов
- Ангел Пачев
Процедурата
Това е първият етап от процедурата, обявена със заповед на служебниия министър Андрей Янкулов.
Предстои сформирането на комисия по провеждане на подбора, в която ще влязат професионалисти с компетентност в областта на правото на ЕС и познания по френски език, предложени от юридическите факултети в страната, председателите на върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет, пише на сайта на министерството. В състава ѝ задължително ще има двама действащи съдии и учен с хабилитация в областта на правото на ЕС.
Още: Мета и Гугъл са виновни в пристрастяване: Безпрецедентна присъда в САЩ
Следващите етапи от процедурата са преценка за допустимост на кандидатите, публично събеседване с допуснатите, оценяване, класиране и обявяване на определените от комисията кандидати. Те ще бъдат предложени на Министерския съвет за одобрение, като това ще стане след мандата на служебното правителство.