Седемнайсет българи искат да са съдии в Общия съд на ЕС: Ето кандидатите (СПИСЪК)

Седемнайсет са кандидатите, подали документи за участие в националната процедура за избор на двама съдии в Общия съд на Европейския съюз, съобщават от Министерството на правосъдието на официалната си интернет страница. Срокът за заявяване на участие е бил до 24 април включително. Сред кандидатите има адвокати, съдии, преподаватели по право, като част от тях са служители в европейски институции - Европейската комисия и Европейския парламент, има и референдери (правни помощници) в Съда на ЕС.

Общият съд, който се състои от 54 съдии – по двама от държава-членка, разглежда всички дела, по които частни лица, дружества или организации оспорват актове или решения на органи на ЕС, както и жалби на държави членки срещу ЕК. Общият съд се произнася и по преюдициални запитвания, свързани с ДДС, мита, акцизи, обезщетение на пътниците и др.

Кои са кандидатствали

Ето пълен списък с всички седемнайсет специалисти, които са кандидатствали, публикуван в реда, в който са поместени имената им и в сайта на Министерството на правосъдието:

Цветелина Георгиева

Иван Стойнев

Николай Ангелов

Гинка Тодорова

Юлия Тодорова

Атанас Попов

Марияна Кънчева

Мария Михалева

Димитър Стефанов

Екатерина Русева

Орлин Денков

Катерина Йочева

Петър Циментаров

Радостина Стефанова

Пламен Борисов

Деян Русанов

Ангел Пачев

Процедурата

Това е първият етап от процедурата, обявена със заповед на служебниия министър Андрей Янкулов.

Предстои сформирането на комисия по провеждане на подбора, в която ще влязат професионалисти с компетентност в областта на правото на ЕС и познания по френски език, предложени от юридическите факултети в страната, председателите на върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет, пише на сайта на министерството. В състава ѝ задължително ще има двама действащи съдии и учен с хабилитация в областта на правото на ЕС.

Следващите етапи от процедурата са преценка за допустимост на кандидатите, публично събеседване с допуснатите, оценяване, класиране и обявяване на определените от комисията кандидати. Те ще бъдат предложени на Министерския съвет за одобрение, като това ще стане след мандата на служебното правителство.