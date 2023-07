Шарл Мишел се обади на Мицотакис, заради пожарите в Гърция

„Изразих солидарността на ЕС с Гърция в борбата с горските пожари“, написа Мишел. Той изрази цялата си подкрепа за пожарникарите и спешните служби, като определи работата им за изключителна. ОЩЕ:Гръцкото правителство обяви пакет от 13 мерки за засегнатите от пожарите

Called prime minister @kmitsotakis I expressed the EU’s solidarity with Greece 🇬🇷 in the fight against the wildfires. All my support to the firefighters and emergency services. Your work is outstanding.

Междувременно еврокомисарят по управление на кризи Янез Ленарчич съобщи, че Европа мобилизира допълнителен въздушен капацитет за гасене на пожари, заради опасността в Гърция. Той уточни, че техника от Хърватия и Кипър са на път да пристигнат в гръцкатата страна. ОЩЕ: ЕС изпраща на Гърция подкрепления за борба с пожарите

Той обърна внимание, че допълнителна помощ отива в Гърция от страна на България и Румъния.

As the #wildfires danger in #Attica🇬🇷 is expected to remain very high, we are mobilising additional #rescEU🇪🇺 firefighting air capacities.



One canadair from 🇭🇷 and two air tractors from 🇨🇾 are about to arrive to 🇬🇷 any time now.



Additional ground👨‍🚒 also to come from 🇷🇴 and 🇧🇬. pic.twitter.com/5AqD66w2AR