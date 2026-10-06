Шефът на германското разузнаване: Русия иска цяла Европа да ѝ се подчинява политически (ВИДЕО)

"Руското ръководство иска да гарантира в бъдеще, че в Берлин и нито една европейска столица няма да се вземат решения, които Москва счита за враждебни". Думите са на Мартин Йегер, ръководител на Федералната разузнавателна служба на Германия (БНД). Той ги каза на изслушване в Бундестага.
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"Никоя друга държава не представлява такава голяма и всеобхватна заплаха за Германия, каквато е Русия", специално подчерта Йегер. И каза нещо много важно - руската хибридна война става все по-жестока, а Германия е централна част от нея. Йегер уточни, че руската хибридна война не може да бъде охарактеризирана с познатите сега конвенционални военни или юридически категории. "Не сме в състояние на отбрана, но сме под атака" - знакови негови думи:
Germany could end up at war with Russia: intelligence chief warns of threat Berlin risks being drawn into an armed conflict with Moscow due to the intensification of Russia’s “shadow war” against European countries. This was stated by Martin Jäger, head of Germany’s Federal Intelligence Service. According to him, the confrontation with Russia has become more dangerous. As an example, Jäger cited an attempted drone attack in Leipzig. For now, German intelligence sees no signs of Russia preparing a large-scale attack on NATO. However, Jäger did not rule out limited operations, including in the Baltic states and under a false flag.— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026
Според Йегер, Германия рискува да бъде въвлечена във въоръжен конфликт с Русия точно защото хибридната война, която Кремъл отдавна е отприщил срещу Европа, става все по-настойчива и се реализира с все по-твърди методи.
По думите на Йегер, конфронтацията с Русия е станала по-опасна, като специално той каза, че Германия бива въвлечена в ескалиращ конфликт с Руската федерация. Като пример Йегер посочи опита за атака с дронове в Лайпциг. Засега германското разузнаване не вижда признаци, че Русия подготвя мащабна атака срещу НАТО. Йегер обаче не изключи ограничени руски операции, включително в балтийските държави и под фалшив флаг.
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