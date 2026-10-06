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Шефът на германското разузнаване: Русия иска цяла Европа да ѝ се подчинява политически (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 9:14 часа 907 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Минобороны России
Шефът на германското разузнаване: Русия иска цяла Европа да ѝ се подчинява политически (ВИДЕО)

"Руското ръководство иска да гарантира в бъдеще, че в Берлин и нито една европейска столица няма да се вземат решения, които Москва счита за враждебни". Думите са на Мартин Йегер, ръководител на Федералната разузнавателна служба на Германия (БНД). Той ги каза на изслушване в Бундестага.

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"Никоя друга държава не представлява такава голяма и всеобхватна заплаха за Германия, каквато е Русия", специално подчерта Йегер. И каза нещо много важно - руската хибридна война става все по-жестока, а Германия е централна част от нея. Йегер уточни, че руската хибридна война не може да бъде охарактеризирана с познатите сега конвенционални военни или юридически категории. "Не сме в състояние на отбрана, но сме под атака" - знакови негови думи:

Според Йегер, Германия рискува да бъде въвлечена във въоръжен конфликт с Русия точно защото хибридната война, която Кремъл отдавна е отприщил срещу Европа, става все по-настойчива и се реализира с все по-твърди методи.

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По думите на Йегер, конфронтацията с Русия е станала по-опасна, като специално той каза, че Германия бива въвлечена в ескалиращ конфликт с Руската федерация. Като пример Йегер посочи опита за атака с дронове в Лайпциг. Засега германското разузнаване не вижда признаци, че Русия подготвя мащабна атака срещу НАТО. Йегер обаче не изключи ограничени руски операции, включително в балтийските държави и под фалшив флаг.

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Германия хибридна война БНД война Русия НАТО Мартин Йегер
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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