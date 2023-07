Шойгу: Русия е унищожила 100% от всички "Леопарди", доставени на Украйна от Полша и Португалия (ВИДЕО)

"Само в направленията Южен Донецк, Запорожие и Донецк, където украинските формирования извършват неуспешни атаки, групи от руските въоръжени сили са унищожили 15 самолета, 3 хеликоптера, 920 бронирани машини, включително 16 танка "Леопард". Това на практика са 100% от танковете от този тип, доставени от Полша и Португалия", заяви той по време на конферентен разговор с висшия състав на руските въоръжени сили.

ОЩЕ: Резников: Десетки танкове "Леопард" пристигнаха в Украйна

The video of his full speech pic.twitter.com/w80IBHTZEX