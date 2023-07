Резников: Десетки танкове "Леопард" пристигнаха в Украйна

"Десетки "Леопард" пристигнаха в Украйна, за да покажат на какво са способни. И тяхното време ще дойде", написа той в Twitter.

Резников благодари и на германския си колега Борис Писториус за оказаната военна помощ на Киев.

The Leopard is a proud and strong animal. It loves freedom, a fair fight and good food.

Dozens of Leopards came to Ukraine to show what they are capable of. And their time will come!

Thank you to Minister Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr pic.twitter.com/dHEjxdmEKm