Ще бъде ли изключена Русия от системата SWIFT? Сигналите остават разнопосочни

По думите на Кулеба френският външен министър Жан-Ив Льо Дриан е изразил подкрепата на Франция за изключването на Русия от системата.

До този момент по-голямата част от Евросъюза се въздържа да предприема тази мярка - за привеждането ѝ в действие се обявиха само Франция, Кипър, Италия и Унгария.

Именно италианският премиер Марио Драги също е подкрепил в телефонен разговор с Володимир Зеленски идеята за изключване на Русия от глобалната разплащателна система SWIFT, обяви самият Зеленски в Twitter.

This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU.