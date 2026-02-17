Нова драма в Русия: Пълно спиране на най-обичаното от руснаците приложение?

От 1 април, 2026 година, Русия ще блокира изцяло приложението Телеграм. Такива слухове тръгнаха в популярни руски телеграм канали - първоизточник се оказа Baza. Каналът е собственост на руския журналист Арам Габрелянов, като е под санкции на ЕС за разпространение на пропагандата и лъжите на режима на руския диктатор Владимир Путин.

Официално потвърждение на информацията обаче няма. "Роскомнадзор" отказва коментар - нямаме какво повече да кажем, обявиха от Руската федералната служба за надзор на комуникациите, информационните технологии и масмедиите пред РБК.

Информацията на Baza е от източници на телеграм канала. В материала се казва, че Телеграм щял да бъде напълно спрян в Русия, "подобно на Instagram и Facebook".

Председателят на Комисията по информационна политика на Държавната дума Сергей Боярски заяви, че Телеграм поддържа диалог с "Роскомнадзор" и може да предприеме "няколко стъпки", за да отхвърли обвиненията на базата на които вече има ограничения за платформата. Тези ограничения обаче доведоха нещата дотам, че дори руските войници бурно критикуват и протестират срещу мерките.

