21 януари 2026, 22:22 часа 272 прочитания 0 коментара
Ще се присъедини ли Русия към Съвета за мир на Тръмп: Отговорът на Путин (ВИДЕО)

Владимир Путин възложи на руското външно министерство да проучи предложението на Москва за присъединяване към Съвета за мир и да се консултира с партньорите на Москва. „Относно участието ни в Съвета за мир, на руското външно министерство е възложено да проучи получените от нас документи, да се консултира с нашите стратегически партньори по този въпрос и едва тогава ще можем да отговорим на отправената ни покана“, заяви Путин по време на среща със Съвета за сигурност на Русия.

„Ако вземем решение да се присъединим и като отчитаме нашите близки отношения с народа на Палестина, ние бихме могли да отпуснем 1 милиард долара от замразените в САЩ руски активи“, уточни Путин.

По-рано агенция Bloomberg обяви, че Доналд Тръмп планира да продава места в Съвета за мир.  Както пише изданието, лидери на различни страни вече са поканени в съвета, присъединяването към който е безплатно. Срещу един милиард долара обаче, дадена страна получава „постоянно членство“.

Според информацията, тези, които не си платят вноската, ще бъдат назначени в Съвета за мир за максимум три години. Според устава на организацията, с който се е запознала агенцията, Трамп ще оглави лично новия орган. В състава на ръководството влизат също Марко Рубио, Стив Уиткоф, зетят му Джаред Къшнър и бившият британски премиер Тони Блър.

Елин Димитров
