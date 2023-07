"Ще те вържа като овца и ще те убия!": Руски командир се ядоса на отказващи да се бият войници (ВИДЕО)

Твърди се, че кадрите са от руски позиции в Луганска област. Там войниците от руската 34-а щурмова бригада, изглежда, са влезли в конфликт с началниците си.

„Ш***н провокатор ли си?“, се чува командирът от видеото, който получава отговор от руски войник: „Не съм провокатор!“.

"I'll tie you up like a sheep, I'll take you to the front, no one will find you in this life" - reportedly, this is a video from Russian positions in Luhansk region. Soldiers from Russian 34th "storm" brigade were in conflict with their commanders about returning to the… pic.twitter.com/JHtWQqY6mW