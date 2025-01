"За първи път от началото на Втората световна война американски разузнавателен самолет за полети на много голяма надморска височина (Lockheed U-2, с прякор "Драконовата кралица") извърши разузнаване в района, където минават газопроводите "Турски поток" и "Син поток" (точно по маршрутите на газопроводите). Западът няма проблем да организира диверсии под чужд флаг – разполага с украинските въоръжени сили, които имат безпилотни подводници, включително напълно потопяеми". Това е основата на публикация на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Звинчук е лично награждаван няколко пъти от руския диктатор Владимир Путин.

Според канала на Звинчук, Украйна можело да направи диверсия срещу "Турски поток" така, както се било случило със "Северен поток 2". Кой е отговорен за взрива там официално не е ясно - за Кремъл е Украйна.

"Има и доста товарни кораби, които пътуват до Украйна и обратно. Снабдяването с необходимото оборудване и водолази не е проблем. Така че врагът разполага с много ресурси", опасява се "Рибар" и споделя изказване на руския външен министър Сергей Лавров, който твърди, че за Запада и особено САЩ било много важно "Турски поток" да бъде прекъснат: Лавров за "Турски поток": САЩ планират да ни оставят и без последния газопровод към Европа

На база данни от портала за проследяване на полети Flightradar става ясно, че самолет Boeing RC-135W Rivet Joint на Кралските военновъздушни сили на Обединеното кралство с позивна RRR7222 е излетял от авиобазата Уодингтън във Великобритания, минал е над Чехия, прелетял е над Румъния и е стигнал над Черно море, за да събира разузнавателна информация за Крим и фронта в Източна Украйна.

В югозападната част на Черно море е забелязан морски патрулен самолет ATR 72-600 TMPA на турските ВМС, с позивна MARTI45.

