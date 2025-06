"Ще забранявате руския език? *** за вас!": Русия прожектира върху естонски замък вулгарности (ВИДЕО)

Русия постави проектор на границата с Естония в Нарва, излъчвайки вулгарности към естонска крепост заради „опити за забрана на великия руски език“. Това съобщи блогърът @wartranslated в социалната мрежа Х. На кадрите се вижда как върху стената на замъка се прожектират гневни въпроси като "Искате да забраните мелодичния, богатия, вечния, литературния, неповторимия, разнообразния руски език? *** за вас!".

Russia set up a projector on the Estonia border in Narva, beaming vulgarities at an Estonian fortress over "attempts to ban the great Russian language." pic.twitter.com/RWGiwv2XIg