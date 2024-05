Щетите в най-голямото руско пристанище от украински дронове са големи: Руски източник (ВИДЕО)

Според инфромацита, щети и повреди има в петролния терминал в Новоросийск, както и в този на Импортпищепром. Във втория терминал са ударени два резервоара с гориво (обстрелът на този терминал е в първото видео): Украйна съсипа с дронове Новоросийск - най-голямото руско пристанище (ВИДЕО)

Освен това, е имало атака срещу петролното депо на "Газпром" в село Кириловка и петролното депо Грушовая Балка на "Транснефт". Няма жертви според руската информация.

След атаката местни жителите съобщиха, че пристанището в Новоросийск е останало без ток. Зам.-кметът забрани на жителите да излизат от домовете си рано сутринта, движението в града също беше блокирано и градският транспорт не работеше.

Руското военно министерство твърди, че над региона са свалени 44 дрона. Предвид купищата видеа от мястото на събитието или това е лъжа, или още дронове не са били свалени и са нанесли успешни удари.

