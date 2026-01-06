Обраха водещия Павел Владимиров: Той отправи сериозно предупреждение (ВИДЕО)

Популярният телевизионен водещ Павел Владимиров е посрещнал празниците в лошо настроение, а причината е, че е бил ограбен. "Скъпи приятели, по Коледа се случват освен чудеса, и какво - кражби!", казва той във видео, споделено в неговите социални мрежи. Оказва се, че крадци са взели колелото му, което е било завързано в гаража на дома на водещия.

"Това ми беше наградата, че спечелих "Зелено перо" за отразяване на зелени събития през далечната 2015 г.", продължава горчивия си разказ Владимиров. "Колелото си беше като ново с дискови спирачки и амортисьори. Хич не беше лошо колелце." Водещият показва как точно велокатинарът на колелото му е бил срязан, за да бъде извършена кражбата. "Виждате момчетата как добре са се справили", добавя Павел Владимиров.

Във видеото телевизионният водещ размишлява на глас за хората, които постоянно извършват кражби. "Чудя се как има на този свят хора, които цял живот се занимават с кражби, с измами, вместо да си седнат на г*за, да се усъвършенстват в нещо, да започнат да работят. Защото какво ще спечелят от това колело, като го продадат? На мен ми е някакъв мил спомен, като някаква награда, която съм получил за нещо, което съм направил. Няма чак толкова висока парична стойност, въпреки че колелото беше готино и запазено. Как спят спокойно тези хора, как не ги е страх от карма, от някакви натрупани кофти неща, които ще се изсипят върху тяхната глава, върху главите на близките им? Редки тъпанари!".

Павел Владимиров отправя и сериозно предупреждение към всички: "Пазете си нещата, ама то и да ги пазите, ако им е писано да ги откраднат, ще ги откраднат."

