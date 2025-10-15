Войната в Украйна:

Холандски военен загина по време на учение на бойна машина в Германия

15 октомври 2025, 15:17 часа 183 прочитания 0 коментара
Холандски военен е загинал снощи по време на учение в Германия, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от националната новинарска агенция АНП. Загиналият е 28-годишен ефрейтор първи клас от Кралските сухопътни войски.

Инцидентът е станал по тъмно с бронирана машина "Фенек", съобщи говорител на Кралската военна полиция, която разследва случая. Нидерландският съвет по безопасност и Инспекторатът по безопасност към Министерството на отбраната също са започнали разследване. „Министерството на отбраната е шокирано и съчувства на близките и колегите на загиналия“, се казва в изявлението.

Командващият нидерландските въоръжени сили Оно Ейхелсхейм също изрази съболезнованията си в социалната платформа Х. 

Ефрейторът е участвал в учението „Ferocious Bison“ в Северна Германия с още около 550 войници. Учението е било прекратено ден по-рано заради смъртта му.

Това е третият смъртен случай с холандски военен за малко над година и половина по време на военно учение в Германия.

През март миналата година 28-годишен офицер бе тежко ранен при инцидент с бойна машина на пехотата по време на учение. Той почина в болницата в следствие на нараняванията си. През април тази година 21-годишен войник загина по време на учение.

