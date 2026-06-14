Швейцария решава дали да ограничи населението до 10 млн. души: Какво показват първите данни?

Избирателите в Швейцария по всяка вероятност ще отхвърлят предложение за ограничаване на населението на страната до 10 милиона. Това показват предварителните данни от днешния референдум, предаде BBC. Не всички гласове са преброени, но за момента данните показват, че тези, гласували против, са с около 10 на сто повече от одобрилите мярката.

Предложението дойде от дясната Швейцарска народна партия, която отдавна води кампания с антиимиграционна платформа. Разделителният вот рискува да постави под въпрос споразумението за свободно движение на страната с Европейския съюз. Населението на Швейцария нараства бързо от 2002 г., когато е било 7,3 милиона. Сега то е 9,1 милиона, като 27% от тях не са швейцарски граждани.

Въпреки своя неутралитет Швейцария, подобно на съседните европейски държави, увеличава разходите си за отбрана и проучва възможности за по-тясна координация с Европа в сферата на сигурността. Швейцарската система на пряка демокрация означава, че всички важни решения се вземат чрез гласуване. За да бъде свикан национален референдум, е достатъчно инициаторите да съберат 100 000 подписа.

От Швейцарската народна партия твърдяха, че имиграцията увеличава непрекъснато нуждата от повече болнични легла и повече места в училищата и че ограничаването ѝ ще намали този натиск. Противниците на предложението обаче определиха подобна теза като нереалистична, посочвайки, че в момента 20% от населението на Швейцария е на възраст над 65 години.