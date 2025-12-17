Сирски: Купянск е на 90% украински, Русия е увеличила силите си и няма да спре

Украинските войски са изтласкали руснаците от Купянск чрез активни операции по издирване и нанасяне на удари и са поели контрола над почти 90% от града в Харковска област. Това съобщи главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна ген. Олександър Сирски по време на онлайн участието си в 32-рата среща на Контактната група „Рамщайн“ за отбраната на Украйна. Той говори за успешните действия на отбранителните сили в Купянск и за общата ситуация на фронта, която, по думите му, остава „трудна“.

След руските изявления за предполагаемото превземане на Купянск - на 12 декември украинците обявиха, че руската група в града е напълно обкръжена. Достъпът на руската армия там по суша е напълно блокиран. Освен това всички изходи от газопровода, който руснаците са използвали, за да влязат в града, са поставени под огневи контрол, добавиха от ВСУ.

Още: Как Зеленски се появи в 2 пъти превзетия от Путин Купянск: Когато реалността се сблъска с въображението на диктатора

На същия ден украинският президент Володимир Зеленски посети района и засне видеоклип на входа на Купянск, с което унижи руския диктатор Владимир Путин, обявил "освобождаването" на града.

На 15 декември Въоръжените сили на Украйна съобщиха, че операцията за възвръщане на контрола над Купянск и обкръжаването на руснаците продължава. В момента около стотина окупатори остават блокирани в града.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Русия е увеличила силите си до 710 000 души за стратегическа офанзива

За да проведат стратегическата офанзива, руснаците са увеличили силите си до общо около 710 000 души, каза той. Въпреки "значителните загуби" руската армия не се отказва да продължи офанзивата, въпреки че не е постигнала значителен оперативен успех, добави Сирски, цитиран от liga.net.

Още: Русия се разсърди, че с новите гаранции за сигурност няма да може да подпали пак война в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна си връща земи в района на Покровск

Началникът на въоръжените сили на Украйна също така съобщи, че руснаците се опитват да превземат Покровск от повече от 17 месеца, но украинските части удържат позициите си и поемат инициативата.

В резултат на контраофанзивите украинските въоръжени сили са си възвърнали контрола над 16 квадратни километра в северната част на града. Те също така са превзели 56 квадратни километра територия в районите на Гришино, Котлино и Удачно - на запад от Покровск.

Още: Сирски: Русия напредва по целия фронт, броят на битките е на най-високото си ниво от началото на войната