Русия порази жилищни сгради в Запорожие с управляеми бомби, може да има хора под развалините (ВИДЕО)

17 декември 2025, 14:18 часа 278 прочитания 0 коментара
Русия е атакувала жилищен блок и други сгради в Запорожие на 17 декември. Общо са ранени поне 26 души при серията от удари в града и и околния регион, обявиха местните специални оперативни сили. Атаката е била извършена с управляеми бомби, твърди местният ръководител Иван Фьодоров. Обстрелът е повредил жилищен блок, още една жилищна сграда и образователна институция и е предизвикал пожар, обяви Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Операцията по почистването продължава, гласи съобщението.

Руска атака по жилищни сгради

Две къщи са били повредени в Запорожие след руски удари и е възможно да има хора под развалините, посочи областната администрация.

„Врагът е нанесъл три удара по Запорожие и района на Запорожие. Две жилищни сгради са били повредени в регионалния център. Според предварителни данни е възможно да има хора под развалините. Една жена е ранена в община Кушугумска. Тя получава цялата необходима медицинска помощ“, написа в Telegram Иван Фьодоров.

По-рано той съобщи, че мъж от община Кушугумска е бил ранен при руски удар с дрон по кола и че също е получил медицинска помощ.

Димитър Радев
