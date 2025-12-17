Лайфстайл:

Зафиров: БСП-ОЛ отстоява очакванията на милиони граждани за редовен бюджет със силен социален вектор

17 декември 2025, 14:43 часа 604 прочитания 0 коментара
Зафиров: БСП-ОЛ отстоява очакванията на милиони граждани за редовен бюджет със силен социален вектор

„Без редовен бюджет близо 450 хиляди души ще останат без закрила във влизането в еврозоната. Ние това не можем да си го позволим.“ Това заяви председателят на парламентарната група на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Драгомир Стойнев на консултациите в президентството. Той предупреди, че в удължителния закон за бюджета не са предвидени увеличените възнаграждения на учители, лекари и медицински сестри, музейни работници, библиотекари и още 150 хиляди работещи в държавни предприятия.

Още: "Това е единственото управление, което не генерира нито един корупционен скандал": БСП в оставка пред Радев

Какво ще се случи с удължителен бюджет?

Още: След падането на кабинета: Оставки в БСП

„Нека едно следващо правителство да си актуализира бюджета както то иска или да си внесе нов. Удължителен бюджет с една дванадесета ограничава държавните разходи и ще вкара обществото и държавата в риск при влизане в еврозоната. Политическата криза не трябва да се пренася върху обществото и уязвимите групи“, призова още Стойнев.

„БСП-ОЛ продължава да отстоява очакванията на милиони български граждани да има редовен бюджет - със силен социален вектор по отношение на повишаването ръста на заплатите, социалната защита и инвестиционната програма на общините“, категоричен бе и председателят на НС на БСП Атанас Зафиров.

Той сподели, че разговорът за държавните финанси е бил ключов и по време на консултациите с президента, като е била изразена обща загриженост за  евентуалното неприемане на редовен бюджет. „Изненадва ме неразбирането на част от политическите формации на очакванията на българското общество, защото това е възлов процес“, отбеляза Зафиров.

Още: Зафиров призова: Важното е сега да не разрушим държавата и да опазим стабилността

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Атанас Зафиров БСП обединена левица Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес