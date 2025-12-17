Зафиров: БСП-ОЛ отстоява очакванията на милиони граждани за редовен бюджет със силен социален вектор

„Без редовен бюджет близо 450 хиляди души ще останат без закрила във влизането в еврозоната. Ние това не можем да си го позволим.“ Това заяви председателят на парламентарната група на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Драгомир Стойнев на консултациите в президентството. Той предупреди, че в удължителния закон за бюджета не са предвидени увеличените възнаграждения на учители, лекари и медицински сестри, музейни работници, библиотекари и още 150 хиляди работещи в държавни предприятия.

Какво ще се случи с удължителен бюджет?

„Нека едно следващо правителство да си актуализира бюджета както то иска или да си внесе нов. Удължителен бюджет с една дванадесета ограничава държавните разходи и ще вкара обществото и държавата в риск при влизане в еврозоната. Политическата криза не трябва да се пренася върху обществото и уязвимите групи“, призова още Стойнев.

„БСП-ОЛ продължава да отстоява очакванията на милиони български граждани да има редовен бюджет - със силен социален вектор по отношение на повишаването ръста на заплатите, социалната защита и инвестиционната програма на общините“, категоричен бе и председателят на НС на БСП Атанас Зафиров.

Той сподели, че разговорът за държавните финанси е бил ключов и по време на консултациите с президента, като е била изразена обща загриженост за евентуалното неприемане на редовен бюджет. „Изненадва ме неразбирането на част от политическите формации на очакванията на българското общество, защото това е възлов процес“, отбеляза Зафиров.

