"Логично е Движение "3 март" да прерасне в партия"

На 20-и декември в Несебър ще бъде официално обявена политическа партия "3 март". На събитието ще бъде избран инициативен комитет, който ще свика конгрес за учредяване на партията. По всяка вероятност лидер на партията ще бъде Тихомир Атанасов, който в момента оглавява едноименното движение, пише БНР.

Първото официално участие на Атанасов в политически проект е като представител на гражданското сдружение "Справедливост за България" на бившия главен прокурор Иван Гешев. След като движението набра голяма популярност, следващата логична стъпка е да прерасне в партия, коментира пред БНР Тихомир Атанасов.

Той смята, че има достатъчно политически опит, за да ръководи партия. "Ако до датата на предсрочните избори все още няма излязло решение на съда за регистрация на партията, от "Трети март" обмисляме варианти за коалиция", уточни Атанасов.

"Подкрепяме политиката на президента, която за нас е най-правилна за страната и народа", посочи той, запитан има ли връзка между държавния глава Румен Радев и новата политическа формация. Част от платформата на "3 март" ще стане ясна още на 20 декември, а цялостната им политическа визия ще бъде огласена по време на учредяването на партията.

