17 декември 2025, 15:03 часа 297 прочитания 0 коментара
Магията изчезна: Дисниленд в Париж се превърна в сметище (ВИДЕО)

Дисниленд в Париж беше затрупан с боклуци. През уикенда служителите по почистването стачкуваха заради лоши условия на труд. Почистването спря и паркът бързо се удави в мръсотия. Посетителите заснеха клипове и се оплакаха, че "магията на Дисниленд" е приключила заедно с чистотата.

Хиляди хора платиха за скъпи билети и получиха сметище вместо почивка. Препълнени кофи за боклук, боклук по пътеките и мръсни зони за почивка развалиха приятната атмосфера в парка.

Виолета Иванова
