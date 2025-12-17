Магията изчезна: Дисниленд в Париж се превърна в сметище (ВИДЕО)

Дисниленд в Париж беше затрупан с боклуци. През уикенда служителите по почистването стачкуваха заради лоши условия на труд. Почистването спря и паркът бързо се удави в мръсотия. Посетителите заснеха клипове и се оплакаха, че "магията на Дисниленд" е приключила заедно с чистотата.
Over the weekend, cleaning staff went on strike over poor working conditions.
Cleaning stopped, and the park quickly drowned in filth.
Visitors filmed videos and complained that the “Disneyland magic” ended along with cleanliness.
Хиляди хора платиха за скъпи билети и получиха сметище вместо почивка. Препълнени кофи за боклук, боклук по пътеките и мръсни зони за почивка развалиха приятната атмосфера в парка.