17 декември 2025, 14:42 часа 289 прочитания 0 коментара
Консултациите при Радев продължават с АПС и МЕЧ

Държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. В четвъртък (18 декември) той ще приеме на "Дондуков" 2 представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи" в 10:00 часа. СЛед това - в 11:30 часа президентът ще се срещне с представители на парламентарната група на МЕЧ.

Консултациите днес

Днес Радев се срещна с БСП- Обединена левица и "Има такъв народ". 

"Това е може би единственото управление, което повече от година не генерира нито един корупционен скандал, което споделяме с удовлетворение като част от това управление", заяви вицепремиерът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров по време на консултациите с президента след оставката на правителството, в което левицата участваше в последната година.

По думите на Зафиров в партията са наясно, че са претърпяли щета от участието във властта, както и отчете, че има и напрежение в самата партия и коалиция. "Но ако трябва да направим едно резюме дали е удовлетворително участието ни, мога да кажа, че в държавнически план - да, в тясно партиен - не", каза вицепремиерът в оставка.

"Парламентът продължава след промените, които направиха ПП-ДБ, ГЕРБ и невероятната подкрепа на Пеевски. На нас тази промяна не ни харесва, ние я атакувахме в Конституционния съд два пъти дори, но сме в ситуация, която ни вали дъжд и ние стоим. Относно бюджета - ще се гласува на две четения удължителния бюджет", каза председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов и повтори тезата си, че совалките в пленарна зала били политически тест за "лицемерието на ПП-ДБ" относно тяхната липса на подкрепа към бюдожета. В рамките на 7-минутния кратък разговор Йорданов повтори 7 пъти името на коалицията като основни виновници за какво ли не - конституционните промени, бюджетните провокации, протестите и т.н. ОЩЕ: 7 минути консултации и 7 пъти споменаване на ПП-ДБ: ИТН на крилете на властовото самочувствие при Радев

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
консултации предсрочни парламентарни избори Румен Радев
