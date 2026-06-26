Скандал между министри избухна във Великобритания

Във Великобритания избухна скандал между министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд и подалия оставка премиер Киър Стармър за бъдещето на министъра на имиграцията Майк Тап. Това стана, след като Тап написа в статия за "Таймс", че призовава чуждестранните социални работници да бъдат освободени от плановете на Махмуд за промяна на визовите правила за мигранти, които вече живеят във Великобритания. Още: Фен от Ливърпул, кмет на Манчестър: Кой е "Кралят на Севера" Анди Бърнам - фаворитът за нов британски премиер?

Скандалът

Още: Стармър се срещна с Анди Бърнам за плавен преход на властта във Великобритания

Стана ясно, че Шабана Махмуд е разбрала за първи път за призива на Тап, когато вестникът се е обадил на екипа ѝ за коментар. Тя смята, че той трябва да бъде уволнен за написването на статията, в което тя вижда нарушение на министерските правила.

От "Даунинг стрийт" обаче обявиха, че Тап остава на поста си и няма планове за отстраняването му, като Стармър застава зад него.

В статията си Тап написа: "Силно вярвам, че тези, които са дошли в Обединеното кралство с визи за социални работници, които са играли по правилата и са допринесли наистина за британската система за грижи, не трябва да чакат повече, за да кандидатстват за установяване“.

След публикуването на статията в четвъртък вечерта източник от Министерството на вътрешните работи заяви пред Би Би Си, че Тап е изложил идеи, върху които работят министърът на вътрешните работи и нейният екип, както и ги е представил като свои собствени, за да се опита да спечели работа в новата администрация. Ето защо трябва да бъде уволнен, посочил източникът.

Още преди този спор да избухне публично, официален говорител на Стармър заяви, че "премиерът и всички министрите остават на поста си и нормалната работа на правителството продължава". Шабана Махмуд бе сред министрите призовали Киър Стармър да се оттегли от поста си, а по-късно изрази подкрепа за Анди Бърнам – основният кандидат да негов наследник.

Още: Премиерът на Великобритания хвърли оставка