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Нищо ново от Муцунски: Пак атака срещу България и искания за реципрочност

13 август 2026, 12:44 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook.com/Timco Mucunski
Нищо ново от Муцунски: Пак атака срещу България и искания за реципрочност

След като обяви, че има "тайни преговори" и положителен импулс за европейското бъдеще на Северна Македония - на македонския външен министър пак му е крива България. Последните седмици той дава почти едни и същи интервюта по македонските медии. Той пак повтори идеята за конституционни промени с отложено действие, но и заговори за реципрочност, с което на практика превръща Северна Македония в първата държава-кандидат, която има претенции към Европейския съюз и европейската преговорна рамка.

Рамка одобрена както от България, така и от другите държави от ЕС, но и от самата Северна Македония още през 2022 г. Като едно от най-важните неща от нея е вписването на българите в македонската конституция - нещо, което не се случва вече четвърта година. Неслучайно последният доклад на Европейския парламент констатира липса на напредък и ширещ се "Сръбски свят", сръбско и руско влияние в Скопие.

Пак лансира тезата за реципрочност

„Освен това, за нас е от значение принципът на международноправната реципрочност по отношение на правата на човека. С други думи, когато България очаква от нас да включим българското малцинство в Конституцията си, най-малкото, което може да направи, е да зачита решенията на Европейския съд по правата на човека относно спазването на основните права на македонците, живеещи в България“, заяви Муцунски в интервю за предаването „Тема на деня“ (Tema na Denot) по телевизия „Сител“, предаде македонската медия "Вечер". ОЩЕ: Тайни разговори: Муцунски лобира срещу България, страх го е от провал

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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