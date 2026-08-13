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Край на огромните заплати: Здравният министър реже парите на шефовете в държавните болници

13 август 2026, 12:45 часа 768 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Край на огромните заплати: Здравният министър реже парите на шефовете в държавните болници

Край на практиката директори да получават огромни заплати на фона на лоши финансови резултати и трупане на дългове. Здравното министерство е предприело сериозна стъпка за дисциплиниране на управлението в държавния сектор на здравеопазването. С официално решение на министъра на здравеопазването Катя Ивкова е намален размерът на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници, съобщиха от здравното министерство.

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По-малко пари за ръководствата, повече ресурс за болниците

Промяната вече е факт и е влязла в сила в 34-те дружества, в които държавата е едноличен собственик. Предстои тя да бъде гласувана и от общите събрания на останалите 26 лечебни заведения със смесено държавно и общинско участие, с което общият брой на засегнатите дружества ще достигне 60.

Стойността на балната единица е свита от досегашните 80%-100% до фиксирани 60% от минималната работна заплата. Очакванията на ведомството са тази реформа да доведе до:

  • Близо 190 000 евро по-ниски месечни разходи за заплати на ръководствата;
  • Над 2,2 милиона евро годишна икономия, които ще останат директно в бюджета на лечебните заведения за тяхната дейност.

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"Не приемам болница да трупа загуби и просрочени задължения, а нейното ръководство да получава възнаграждение като за отлична работа. Директорската заплата не е привилегия на поста. Тя трябва да отразява резултатите от управлението“, категорична бе министър Катя Ивкова.

Как се формират новите заплати?

Възнагражденията на ръководните кадри продължават да се определят по обвързана с точки методика, която отчита мащаба на болницата, финансовото ѝ състояние, ефективността и грижата за медицинския персонал. При максималните 16 точки новите тавани на месечните възнаграждения са както следва:

  • Изпълнителен директор: до 8 930,88 евро (намаление с 2 232,72 евро);
  • Управител на ЕООД: до 5 953,92 евро (намаление с близо 4 000 евро);
  • Член на съвет на директорите: до 2 976,96 евро (намаление със 744,24 евро);
  • Контрольор: до 2 381,57 евро (намаление със 719,43 евро).

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Важно е да се отбележи, че това са абсолютните максимални граници. При незадоволителни финансови резултати или липса на управленски успехи сумите ще бъдат съответно по-ниски.

Бонуси срещу реални резултати

Новата система въвежда строги стимули за ръководствата, които управляват ефективно и инвестират в хората си:

Финансова стабилност: От значение са рентабилността, крайната печалба и редовното издължаване към доставчици и институции.

Привличане на млади кадри: Болници, в които специализантите надхвърлят 5% от общия персонал, получават до две допълнителни точки.

Грижа за екипите и заетостта: Допълнителни точки се дават само при условие, че лечебното заведение поддържа поне 75% заетост на легловата си база и изплаща на медицинските специалисти възнагражденията, договорени в Колективния трудов договор.

С тази мярка държавата дава ясен сигнал, че управленските постове в здравеопазването вече няма да бъдат обвързани с гарантирани високи доходи при лошо стопанисване на публичния ресурс.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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