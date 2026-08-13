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Топ сделка: Лацио взима без пари двукратен голмайстор на Серия А

13 август 2026, 12:17 часа 640 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Топ сделка: Лацио взима без пари двукратен голмайстор на Серия А

Италианският Лацио се е свързал с аржентинеца Мауро Икарди, за да провери дали футболистът е отворен за завръщане в Серия А. Това съобщи „Sky Sport Italia“. Както е известно, в момента нападателят е свободен агент, след като договорът му с турския Галатасарай изтече. От римския клуб, който търси нападател, са се интересували от финансовите му изисквания.

Мауро Икарди е свободен агент, след като договорът му с Галатасарай изтече

Мауро Икарди скъса предна кръстна връзка на коляното си през ноември 2024 година, но въпреки това допринесе с 16 гола в 47 срещи за Галатасарай през миналия сезон. 33-годишният бивш аржентински национал за първи път игра в Италия с екипа на Сампдория през 2011 година, пристигайки от младежката академия на Барселона.

Той беше продаден на Интер за 13 милиона евро през 2013-а, а през 2019 година премина в Пари Сен Жермен. Аржентинецът записа 121 гола и 31 асистенции в 219 мача в Серия А. Икарди продължи кариерата си в Галатасарай от 2022 година до изтичането на договора му през това лято.

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Лацио Серия А Галатасарай Мауро Икарди
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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