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EBU: Бургас притежава идентичност, амбиция и страст

13 август 2026, 12:28 часа 616 прочитания 0 коментара
Снимка: БНТ
EBU: Бургас притежава идентичност, амбиция и страст

Бургас ще посрещне артисти, делегации, фенове, журналисти и милиони зрители от цял ​​свят за три зрелищни представления на живо във вторник, 11 май, четвъртък, 13 май и събота, 15 май 2027 г. Това съобщиха официално организаторите от EBU.

Конкурсът ще се проведе в "Арена Бургас" открита през 2023 г.

Бургас беше избран заради силното си цялостно предложение, съчетаващо подходящо място и технически потенциал, необходими за конкурса, капацитет за настаняване, транспорт и международна свързаност, силен ангажимент от страна на общината и ясна визия за превръщането на целия град в част от преживяването на "Евровизия", съобщиха от EBU.

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"Бургас е оживен и приветлив град"

"Радваме се, че Бургас ще бъде градът домакин на конкурса за песен на "Евровизия 2027.", обяви Мартин Грийн, кавалер на Ордена на Британската империя и директор на конкурса за песен на "Евровизия"

"Бургас носи нещо наистина специално на конкурса за песен на "Евровизия". Това е оживен, приветлив град на Черно море със силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за посрещане на семейството на "Евровизия", допълни той.

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"За първия конкурс, който някога ще се провежда в България, искаме да създадем нещо, което да се усеща истински българско, като същевременно е безпогрешно "Евровизия" – празник, който обединява хората чрез музиката", заяви още Грийн.

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"Благодарим на всички градове, които показаха такъв ентусиазъм в кандидатурите си за домакинство на първия по рода си конкурс за песен на "Евровизия" в България. Заедно с БНТ, град Бургас и нашите партньори в цяла България, очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица на "Евровизия" през май и да приветстваме света в Бургас", завърши той.

Програмата ще бъде обявена скоро

В Бургас ще има пълна програма от дейности около седмицата на конкурса. Повече подробности за евровизионното градче, Евроклуба и по-широката културна и развлекателна програма ще бъдат разкрити през следващите седмици и месеци, съобщиха от EBU.

Големият финал на 71-вия конкурс за песен на "Евровизия" ще се проведе в събота, 15 май , с два полуфинала във вторник, 11 и четвъртък, 13 май.

Феновете ще имат възможност да закупят билети и за 6 допълнителни предварителни събития, които ще се проведат между понеделник, 10 май, и събота, 15 май 2027 г. Всички желаещи да закупят билети трябва да се регистрират в Eurofan - официалния безплатен фенклуб на конкурса, за да участват в продажбата, когато тя започне. Допълнителни новини за продажбата на билети ще има през следващите месеци.

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Бургас Евровизия Евровизия 2027 EBU
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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