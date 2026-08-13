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Съдът реши съдбата на двете момичета, обвинени за жестокото убийство на Георги Кизев

13 август 2026, 12:30 часа 1533 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Съдът реши съдбата на двете момичета, обвинени за жестокото убийство на Георги Кизев

Двете момичета от петимата обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм в Пловдив остават в ареста, реши съдът. Съдебното определение е окончателно. Адвокатите на момичетата, които са на 15 и 17 години, поискаха от съда да им наложи най-леката мярка "под надзор на родител". Трите момчета не обжалваха определението на Окръжния съд, с което всички бяха оставени в ареста. Заседанието се проведе при закрити врата. 

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Пред журналисти адвокат Атанас Милков каза, че извършителите на побоя не са били в съдебната зала на 7 август и ги няма и днес.

Прокурор Стефани Черешарова коментира, че има доказателства, че момичетата са участвали активно в побоя. "До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения по отношение на действията на групата. Има множество видеозаписи, екипът вече е от двама прокурори, множество следователи, а полицията извършва активно оперативна работа", каза още той.

Преди да започне съдебното заседание протестиращи пред сградата на Съдебната палата настояха за справедлив процес и за промяна в Наказателния кодекс. ОЩЕ: След убийството на Георги Кузев: Протестиращи искат промяна в закона и по-тежки присъди

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Младежите са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Побоят е продължил повече от час.

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж. Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета. Трима от младежите са от Пловдив, а другите двама от Стара Загора и село Строево.

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Убийство Пловдив арест Георги Кузев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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