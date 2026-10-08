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Скандал в Кралския флот: 24-годишен моряк арестуван за шпионаж за чужда сила

08 октомври 2026, 11:19 часа 824 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Скандал в Кралския флот: 24-годишен моряк арестуван за шпионаж за чужда сила

Британските власти съобщиха, че са повдигнали обвинения срещу член на Кралския военноморски флот по Закона за националната сигурност за предполагаемо придобиване на секретна информация и подготовка за предаването ѝ в полза на чужда държава. 24-годишният Теди Йънг е обвинен в извършването на две престъпления и се очаква да се яви по-късно днес пред Уестминстърския магистратски съд в Лондон. Полицията не съобщи за коя чужда държава се отнасят обвиненията. 

„Това са изключително сериозни обвинения срещу действащ военнослужещ“, заяви в изявление командир Хелън Фланаган, ръководител на лондонската служба за борба с тероризма, цитиран от Ройтерс. 

Полицията уточни, че обвиненията не са свързани с неотдавнашното разследване на инцидент във военновъздушната база на Кралските военновъздушни сили „Феърфорд“, за който американски представители заявиха, че е бил свързан с потенциална атака с ирански дрон.

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Великобритания Шпионаж държавна измяна секретна информация британски флот
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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