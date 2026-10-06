"Британски щит": Консерваторите представиха план за нова ПВО система

Консервативната партия в Обединеното кралство разкри планове за разработка и налагане на система за противовъздушна и противоракетна отбрана на стойност 10 милиарда паунда. Името на проекта е "Британски щит", а като пример се взема популярният отдавна израелски противоракетен щит - "Железен купол".

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Системата ще комбинира усъвършенствани радари, подобрени командни системи, ракети-прехващачи и технология за борба с дронове, като същевременно значително ще увеличи ракетните запаси на Великобритания. Цената - 10 млрд. паунда, предаде BBC. Консерваторите заявиха, че планът им ще бъде финансиран в рамките на ангажимента им да изразходват 3% от БВП за отбрана до 2030 година, като средствата ще бъдат осигурени чрез реформа на социалното осигуряване и пренасочване на съществуващите разходи. И това на фона на следното: Премиерът Анди Бърнам е подложен на натиск да обясни как ще постигне целта на НАТО за разходи от 3,5% от БВП до 2035 г., след като тази година Великобритания се очаква да похарчи 2,6%. Планът за инвестиции в отбраната на настоящото лейбъристко правителство включва над 350 милиона паунда за удвояване на броя на системите Sky Sabre, експлоатирани от британската армия, като наземната противовъздушна отбрана ще се съчетае с въздушни и морски способности.

Министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлидж заяви, че тя ще защитава критична инфраструктура, военни бази, територии на Обединеното кралство и задгранични бази, като първоначалният капацитет за разполагане е планиран в рамките на първия мандат на бъдещо консервативно правителство. Торите цитираха и доклад на комисията по отбрана на британския парламент от ноември миналата година, в който се казва, че Обединеното кралство изостава от европейските си съюзници по отношение на плановете за защита на своята територия и отвъдморските територии от военна атака.

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