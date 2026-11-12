Войната в Украйна:

Нека бъдем честни - няма американска помощ за Украйна

12 ноември 2026, 14:19 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нека бъдем честни - няма американска помощ за Украйна

Думите от заглавието са на френския президент Еманюел Макрон - те бяха казани на срещата на Европейската политическа общност. Той изрично подчерта, че само европейците и Канада помагат - 18-19 държави общо. Макрон добави в някаква степен Австралия и Япония. Без европейците, няма помощ за Украйна, е неговата теза - ОЩЕ: Не е моя работа да правя Тръмп щастлив

Отделно, Макрон настоя, че Европа трябва да поеме инициативата и да предизвика преговори с Русия, като сега е времето да бъде определен форматът за такива преговори - ОЩЕ: Идеята, че ще отслабиш армията си и ще има повече мир, е фантазия на хора, които са полуидиоти или всъщност искат война

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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