Думите от заглавието са на френския президент Еманюел Макрон - те бяха казани на срещата на Европейската политическа общност. Той изрично подчерта, че само европейците и Канада помагат - 18-19 държави общо. Макрон добави в някаква степен Австралия и Япония. Без европейците, няма помощ за Украйна, е неговата теза - ОЩЕ: Не е моя работа да правя Тръмп щастлив

French President Macron on Ukraine: Without Europeans, there is no support for Ukraine. Let's be honest, there is no more U.S. support. https://t.co/hpvCnG9qNN — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Отделно, Макрон настоя, че Европа трябва да поеме инициативата и да предизвика преговори с Русия, като сега е времето да бъде определен форматът за такива преговори - ОЩЕ: Идеята, че ще отслабиш армията си и ще има повече мир, е фантазия на хора, които са полуидиоти или всъщност искат война

French President Macron: We must take the initiative again to engage in discussions with Russia as Europeans, and it is at that point that the format will be defined. https://t.co/h4ZoORukAE — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026