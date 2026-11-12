"Това е нереалистична, немислима позиция": Радев за искане на Русия срещу пълноправното членство на България в НАТО

"Това е нереалиситчна, немислима позиция. Тя изобщо не подлежи на дискусии. Гаранцията на сигурността трябва да се търси в друг формат, в друго пространство, но не и да се принуждават държави, които са взели своето решение в какви съюзи да членуват, под външен натиск да променят своето решение. Това е невъзможно". Така премиерът Румен Радев коментира исканията на Русия НАТО да се оттегли от Източния фланг в границите отпреди 1997 г., което Путин отправи де факто през 2021 година към тогавашния американски президент Джо Байдън, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

Искането на Русия се възобнови по време на тристранни разговори между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби. На тези преговори в Абу Даби руската делегация е заявила, че Путин е започнал инвазията в Украйна, след като администрацията на Джо Байдън не е отговорила на писмото му от 2021 година, в което бяха изложени руски искания за бъдещето на НАТО - най-важното, НАТО да отстъпи до границите си от 1997 година, което значи и България да излезе от Алианса.

Американските представители са възразили, че международната ситуация се е променила оттогава. Администрацията на Доналд Тръмп очаква да преговаря паралелно за прекратяване на войната в Украйна и нова европейска архитектура за сигурност, но ново споразумение за сигурността в Европа се планира да бъде уточнявано и приложено едва след постигане на споразумение за мир в Украйна. Според източници на Axios, САЩ са заявили ясно на европейските страни, че няма да сключат споразумение за сигурността на Стария континент без съгласието на Европа и Украйна и няма да предоставят на Русия право на вето върху решенията за европейска сигурност – ОЩЕ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

Радев: Европа трябва да е на масата за преговори

Министър-председателят Радев смята, че би следвало Европа да излъчи един общ представител за преговори.

"Важно е, че най-сетне говорим за най-силния инструмент за урегулиране на този конфликт и това е дипломацията", каза Радев.

Според него има нужда от Европа на масата на преговори. "Как да говорим за нова архитекатура на сигурност, без Европа на масата?", попита той.

Той не мисли, че само Русия и САЩ може да решат проблемите на бъдещето ни.

"Ние имаме нужда да защитим интересите на Украйна и да бъдем сигурни, че Русия е сигурна в своите интереси", каза Радев. Според него само, ако са отчетени интересите на Русия и Украйна може да сме сигурни в устойчивия мир.

Българският премиер е в Дъблин за среща на върха на Европейската политическа общност и в неформално заседание на лидерите на Европейския съвет на 12 и 13 ноември в Дъблин.

Той не планира срещи с украинския президент Володимир Зеленски. "Имам срещи днес с президента Илхам Алиев, имам среща с президента на Молдова Мая Санду", каза Радев и уточни, че ще се среща още с генералния секретар на Съвета на Европа. ОЩЕ: Голямата игра отвъд Украйна: Отговори от Абу Даби на желанието на Путин да върне НАТО назад в Европа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Българите в Молдова и Северна Македония

Министър-председателят определи срещата си с Мая Санду като много важна, защото трябва да ѝ благодари. "След редица срещи, разговори и наше настояване, най-сетне районът на Тараклия, където има компактно българско население се оформя със самостоятелна административно-териториална единица. Това беше изключително важно за запазване на културната идентичност на нашата общност", коментира Радев.

Българският премиер ще постави пред генералния секретар на Съвета на Европа проблемите на българите в Северна Македония, както и че там промяна в отношението на властите към тях, няма.

"Проблемите се задълбочават", добави още Радев.