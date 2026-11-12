Изследователите са изследвали молекулите, които изграждат протеините, градивните елементи на живота. Техните източници в Слънчевата система са били отдалечени един от друг.

Откритието на учените за произхода на веществата, необходими за живот в Космоса

Учените анализираха проби от астероида Бену, доставен на Земята през 2023 г., и метеорита Мърчисън, паднал на Земята през 1969 г. Оказа се, че молекулите, от които са изградени протеините, биха могли да се образуват в резултат на един и същ процес, но източниците им в Слънчевата система са били далеч един от друг. Резултатите от изследването, публикувани в списанието Communications Earth & Environment, показват значителни разлики в състава на аминокиселините. Това е изненада за учените и показва, че въглеродните и азотните атоми, които изграждат тези молекули, имат различен произход, пише Phys.

Аминокиселините са градивните елементи на протеините и пептидите. Те се намират в богати на въглерод метеорити и проби от астероиди. Тези молекули могат да служат като пряка връзка между химичните процеси в космоса и появата на живота на Земята. Чрез изучаване на изотопния състав на молекулите, т.е. различните вариации в масата на техните атоми, учените успяха да получат нови данни.

Преди това учените са изследвали глицин, най-простата и най-разпространена аминокиселина. Те са открили, че глицинът на астероида Бену може да се е образувал в сурови студени условия, което противоречи на теорията, че градивните елементи на живота възникват в топла и влажна среда.

Този път учените са изследвали аминокиселината бета-аланин. Тя не е една от 20-те аминокиселини, които изграждат протеините, но се произвежда естествено в човешкото тяло и е способна да се комбинира с други аминокиселини, за да образува пептиди.

Това е една от най-често срещаните аминокиселини, открити в проби от астероиди и метеорити, и нейното изучаване предоставя важна информация за органичните съединения, които са били предшественици на живота на Земята.

За да изследват пробата от астероида Бену, учените разработиха нов метод, който им позволява да анализират отделни изотопи на въглерод и азот в молекулата на аминокиселината. Учените анализираха и съдържанието на бета-аланин в пробата от метеорита Мърчисън, за да сравнят резултатите.

Анализът разкри значителни разлики. Според учените тези органични съединения са възникнали в зората на Слънчевата система, вероятно дори преди образуването на Земята.

Въпреки че изотопните съотношения в двете проби са различни, общата изотопна структура на молекулите е сходна, което предполага, че органичните молекули вероятно са се образували чрез едни и същи химични процеси, но в различни части на Слънчевата система.

Това изследване разширява разбирането за условията, при които могат да се образуват молекули, играещи решаваща роля в създаването на веществата, необходими за възникването на живот.

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